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"Тенденция на усиление": Зеленский рассказал о новых санкционных шагах от США и Канады

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Воскресенье 07 августа 2022 00:44
"Тенденция на усиление": Зеленский рассказал о новых санкционных шагах от США и Канады Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Санкции против России необходимо каждый раз ужесточать. Эта тенденция будет увеличивать для государства-агрессора цену за террор против украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер отметил, что за эту неделю есть новые санкционные шаги от США и Канады. Также важное решение по поддержке седьмого пакета ограничений приняла Швейцария.

"Общая тенденция на усиление санкций остается неизменной и в дальнейшем будет увеличивать для государства-террориста цену за этот террор, террор против нашего народа", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 21 июля стало известно, что Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

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