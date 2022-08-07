"Тенденція на посилення": Зеленський розповів про нові санкціні кроки від США та Канади
Санкції проти Росії необхідно кожного разу посилювати. Ця тенденція збільшуватиме для держави-агресора ціну за терор проти українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.
Український лідер зазначив, що за цей тиждень є нові санкційні кроки від США та Канади. Також важливе рішення щодо підтримки сьомого пакету обмежень ухвалила Швейцарія.
"Загальна тенденція на посилення санкцій залишається незмінною й надалі збільшуватиме для держави-терориста ціну за цей терор, терор проти нашого народу", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Європейський союз ввів сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.
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