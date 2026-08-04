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"Тенденція для РФ незмінна". Зеленський розкрив кількість нейтралізованих окупантів у липні

20:35 04.08.2026 Вт
1 хв
Десятки тисяч російських військових вбито та поранено
aimg Олена Бджола
"Тенденція для РФ незмінна". Зеленський розкрив кількість нейтралізованих окупантів у липні Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
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Україна стабільно знешкоджує окупантів саме за допомогою безпілотників різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Україна нейтралізувала дронами понад 30 тисяч окупантів

Зеленський зазначив, що у липні Сили оборони України знищили на фронті 30272 росіянина. Причому цей результат - від використання дронів.

"Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових", - каже президент.

Зеленський також пообіцяв, що у всіх підрозділах Сил оборони та безпеки України буде ще більше дронів.

Раніше РБК-Україна писало про реакцію Зеленського на відео так званого "сафарі", яке російські військові влаштовують за допомогою дронів проти мирних жителів Херсона.

Крім того, Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України проти Росії. Саме 4 серпня завершується 40-денна операція СБУ для ослаблення РФ.

Також глава держави наголосив, що всі процеси, які допомагають рф відновлювати роботу НПЗ, мають бути повністю зупинені.

Ще Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія втратила у липні рекордну кількість окупантів - 42 860 осіб.

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