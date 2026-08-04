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"Росія збожеволіла": Зеленський відреагував на цинічне "сафарі" в Херсоні

15:38 04.08.2026 Вт
2 хв
Російські військові вже не приховують своїх злочинів і навіть відкрито ними вихваляються
aimg Марія Науменко
"Росія збожеволіла": Зеленський відреагував на цинічне "сафарі" в Херсоні Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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У Херсоні російський дрон цілеспрямовано атакував чоловіка, який продавав овочі. Цей випадок став черговим доказом системного терору цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

Президент заявив, що багатьох шокувало чергове відео так званого "сафарі", яке російські військові влаштовують за допомогою дронів проти мирних жителів Херсона.

Безпілотник цілеспрямовано переслідував чоловіка, який продавав овочі, після чого вибухнув поруч із ним. Унаслідок атаки цивільний дістав поранення.

Зеленський наголосив, що росіяни самі оприлюднили відео атаки та фактично визнали злочин. Ба більше, вони не приховують, що пишаються подібними діями.

За словами президента, такі атаки на мирних жителів Херсона відбуваються щодня.

&quot;Росія збожеволіла&quot;: Зеленський відреагував на цинічне &quot;сафарі&quot; в ХерсоніФото: президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російського дрона на цивільного в Херсоні (Getty Images)

Зеленський підкреслив, що без посилення тиску на Росію, демонтажу її агресивного потенціалу та реальних гарантій безпеки неможливо забезпечити тривалий мир.

За його словами, світ має діяти так, щоб змусити Росію думати про завершення війни, а не про збільшення дальності своїх дронів.

Зеленський також наголосив, що російське "сафарі" на цивільних повинно припинитися в Україні й не поширитися на інші країни.

Він закликав до тіснішої співпраці Фінляндію, Казахстан, держави Балтії, Польщу, країни Південного Кавказу, Румунію та Молдову для зміцнення спільної безпеки й наближення завершення війни.

"Мир потрібен, а отже - співпраця всіх у світі, хто справді мир цінує", - підсумував президент, подякувавши партнерам за підтримку України.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому російський дрон переслідує чоловіка, що продавав овочі на ринку в Херсоні.

За даними поліції, 52-річний житель Миколаївської області дістав вибухову травму, осколкові поранення та контузію, однак вижив і отримав медичну допомогу.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Україна Херсон Дрони
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