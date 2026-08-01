Липень став рекордним за кількістю втрат армії РФ у 2026 році, - Генштаб
У липні 2026 року російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі з початку цього року. Ворог втратив майже 43 000 солдатів за місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
За даними Генштабу, щомісячна динаміка втрат росіян на полі бою в цьому році має такий вигляд:
- січень - 31 710 осіб;
- лютий - 26 090 осіб;
- березень - 31 960 осіб;
- квітень - 32 980 осіб;
- травень - 33 760 осіб;
- червень - 39 290 осіб;
- липень - 42 860 осіб (рекордний показник 2026 року).
"Загалом за перші сім місяців 2026 року втрати особового складу противника становили 238 650 осіб", - додали у Генштабі.
Втрати росіян на фронті
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія за час повномасштабної війни проти України втратила загалом близько 1 млн 600 тисяч військових. З них - близько 700 тисяч - загинули.
Також ми писали, що ще в січні 2026 року ЗМІ повідомляли, що Росія в ході цієї війни втратила на той момент 1,2 млн солдатів, що, у свою чергу, вже перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової.