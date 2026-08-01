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Липень став рекордним за кількістю втрат армії РФ у 2026 році, - Генштаб

18:30 01.08.2026 Сб
1 хв
Що відомо про втрати РФ за першу половину 2026 року?
aimg Едуард Ткач
Липень став рекордним за кількістю втрат армії РФ у 2026 році, - Генштаб Фото: динаміка втрат армії РФ зростає (Getty Images)
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У липні 2026 року російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі з початку цього року. Ворог втратив майже 43 000 солдатів за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, щомісячна динаміка втрат росіян на полі бою в цьому році має такий вигляд:

  • січень - 31 710 осіб;
  • лютий - 26 090 осіб;
  • березень - 31 960 осіб;
  • квітень - 32 980 осіб;
  • травень - 33 760 осіб;
  • червень - 39 290 осіб;
  • липень - 42 860 осіб (рекордний показник 2026 року).

"Загалом за перші сім місяців 2026 року втрати особового складу противника становили 238 650 осіб", - додали у Генштабі.

Липень став рекордним за кількістю втрат армії РФ у 2026 році, - Генштаб

Втрати росіян на фронті

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія за час повномасштабної війни проти України втратила загалом близько 1 млн 600 тисяч військових. З них - близько 700 тисяч - загинули.

Також ми писали, що ще в січні 2026 року ЗМІ повідомляли, що Росія в ході цієї війни втратила на той момент 1,2 млн солдатів, що, у свою чергу, вже перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової.

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