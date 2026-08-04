"Тенденция для РФ неизменна". Зеленский раскрыл количество нейтрализованных оккупантов в июле
Украина стабильно обезвреживает оккупантов именно с помощью беспилотников разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Украина нейтрализовала дронами более 30 тысяч оккупантов
Зеленский отметил, что в июле Силы обороны Украины уничтожили на фронте 30 272 россиянина. Причем этот результат - от использования дронов.
"Это ликвидированные и тяжелораненые. И это только то, что имеет четкое видеоподтверждение. То есть тенденция на фронте неизменна. Россияне ежемесячно теряют около 30 тысяч военных", - говорит президент.
Зеленский также пообещал, что во всех подразделениях Сил обороны и безопасности Украины будет еще больше дронов.
Ранее РБК-Украина писало о реакции Зеленского на видео так называемого "сафари", которое российские военные устраивают с помощью дронов против мирных жителей Херсона.
Кроме того,Зеленский согласовал новые операции Службы безопасности Украины против России. Именно 4 августа завершается 40-дневная операция СБУ по ослаблению РФ.
Также глава государства подчеркнул, что все процессы, помогающие России возобновлять работу НПЗ, должны быть полностью остановлены.
Еще Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в июле рекордное количество оккупантов - 42 860 человек.