Тему не скасовували: Зеленський відповів, чи будуть ще переговори щодо "Томагавків"

"Трамп має розуміти, що Томагавки нам теж потрібні. Ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим", - сказав президент.

При цьому Зеленський відмовився ділитися деталями. Він запропонував пресі запитати про подробиці американську сторону.

"Я не можу поділитися деталями, можете поставити ці питання американській стороні", - пояснив український лідер.