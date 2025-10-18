Тему не отменяли: Зеленский ответил, будут ли еще переговоры по "Томагавкам"

"Трамп должен понимать, что Томагавки нам тоже нужны. Никто не отменял эту тему для переговоров. Мы должны поработать над этим", - сказал президент.

При этом Зеленский отказался делиться деталями. Он предложил прессе спросить о подробностях американскую сторону.

"Я не могу поделиться деталями, можете задать эти вопросы американской стороне", - пояснил украинский лидер.