Темпи вакцинації в Україні зростають: за добу прищепили понад 15 тисяч осіб

В Україні збільшуються темпи вакцинації населення проти коронавірусу . За минулу добу першу дозу вакцини отримали 15 097 осіб.

Найбільше щеплень за вчора зроблено в Києві (1330). В цілому по регіонах за добу зробили стільки щеплень:

Вінницька область - 810;

Волинська область - 390;

Дніпропетровська область - 1120;

Донецька область - 50;

Житомирська область - 700;

Закарпатська область - 630;

Запорізька область - 430;

Івано-Франківська область - 712;

Київська область - 890;

Кіровоградська область - 400;

Луганська область - 120;

Львівська область - 1055;

Київ - 1330;

Миколаївська область - 470;

Одеська область - 520;

Полтавська область - 610;

Рівненська область - 530;

Сумська область - 810;

Тернопільська область - 740;

Харківська область - 520;

Херсонська область - 550;

Хмельницька область - 240;

Чернівецька область - 190;

Чернігівська область - 350;

Черкаська область - 930.

У порівнянні з попередньою добою в країні зробили більш ніж на 4 тисячі щеплень більше.

Вакцинація 23 березня проводилася 179 мобільними бригадами та 341 пунктом щеплення.

Всього з початку кампанії вакцинували першою дозою 137 026 осіб, один українець отримав дві дози. У чергу на вакцинацію вже записалися 331 131 людина.