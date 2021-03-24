Темпи вакцинації в Україні зростають: за добу прищепили понад 15 тисяч осіб
В Україні збільшуються темпи вакцинації населення проти коронавірусу. За минулу добу першу дозу вакцини отримали 15 097 осіб.
Найбільше щеплень за вчора зроблено в Києві (1330). В цілому по регіонах за добу зробили стільки щеплень:
- Вінницька область - 810;
- Волинська область - 390;
- Дніпропетровська область - 1120;
- Донецька область - 50;
- Житомирська область - 700;
- Закарпатська область - 630;
- Запорізька область - 430;
- Івано-Франківська область - 712;
- Київська область - 890;
- Кіровоградська область - 400;
- Луганська область - 120;
- Львівська область - 1055;
- Київ - 1330;
- Миколаївська область - 470;
- Одеська область - 520;
- Полтавська область - 610;
- Рівненська область - 530;
- Сумська область - 810;
- Тернопільська область - 740;
- Харківська область - 520;
- Херсонська область - 550;
- Хмельницька область - 240;
- Чернівецька область - 190;
- Чернігівська область - 350;
- Черкаська область - 930.
У порівнянні з попередньою добою в країні зробили більш ніж на 4 тисячі щеплень більше.
Вакцинація 23 березня проводилася 179 мобільними бригадами та 341 пунктом щеплення.
Всього з початку кампанії вакцинували першою дозою 137 026 осіб, один українець отримав дві дози. У чергу на вакцинацію вже записалися 331 131 людина.
Нагадаємо, в понеділок в Україні стартував новий етап вакцинації - до мобільних бригад залучили центри щеплень.
Також повідомлялося, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще 2 тисяч центрів щеплень.