Темпи зростання зарплат українців збереглися на початку року

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Найближчим часом прискорення зростання не очікується

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2020 року склала 10727 грн, що на 16,3% більше порівняно січнем 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2020 року до січня минулого року зросла на 12,5%.

Найвища нарахована зарплата в січні була в Києві - 15787 грн, найнижча - в Тернопільській області - 8181 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 20080 грн, найнижчу - "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - 7297 грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 7395 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у грудні 2019 року до грудня минулого року зросла на 11,3%.

Нагадаємо, державний бюджет на 2020 рік розрахований за реалістичним Сценарієм 1 Мінекономіки, згідно з яким економіка зросте на 3,7%. Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році. При цьому у 2018 році зростання склало 12,5%.