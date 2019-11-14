Темпы роста украинского экспорта и импорта сравнялись

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госстат обнародовал внешнеторговый баланс за 9 месяцев 2019 года

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2019 года составило 4071,5 млн долларов, что тогда как в соответствующем периоде 2018 года 3825,6 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, экспорт товаров и услуг из Украины за январь-сентябрь 2019 года составил 44842,1 млн долларов, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, импорт вырос на 7,1% до 48913,6 млн долларов.

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Отметим, по данным НБУ, в октябре 2019 года ситуация на мировых товарных рынках для украинских экспортеров продолжала ухудшаться из-за дальнейшего сужения мировой торговли. В частности, цены на сталь и железную руду снижались, хотя цены на зерновые несколько скорректировались в сторону повышения.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).