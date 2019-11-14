Темпи зростання українського експорту та імпорту зрівнялися

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держстат оприлюднив зовнішньоторговельний баланс за 9 місяців 2019 року

Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-вересні 2019 року склало 4071,5 млн доларів, що тоді як у відповідному періоді 2018 року - 3825,6 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, експорт товарів і послуг з України за січень-вересень 2019 року склав 44842,1 млн доларів, що на 7,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року, імпорт зріс на 7,1% до 48913,6 млн доларів.

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Зазначимо, за даними НБУ, в жовтні 2019 року ситуація на світових товарних ринках для українських експортерів продовжувала погіршуватися через подальше звуження світової торгівлі. Зокрема, ціни на сталь і залізну руду знижувалися, хоча ціни на зернові дещо скоригувалися у бік підвищення.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).