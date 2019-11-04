Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров продолжает ухудшаться

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Цены на сталь и железную руду снижаются

В октябре 2019 года ситуация на мировых товарных рынках для украинских экспортеров продолжала ухудшаться из-за дальнейшего сужения мировой торговли. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (октябрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, цены на сталь и железную руду снижались, хотя цены на зерновые несколько скорректировались в сторону повышения.

"Цены на энергоносители колебались в узком диапазоне. Их поддерживали ожидания торговых переговоров между США и Китаем (что может активизировать спрос со стороны Китая, прежде всего, на американскую нефть), уменьшение количества буровых установок в США и высокий уровень выполнения соглашения ОПЕК +. Несмотря на это, предложение на рынке оставалась значительным, что на фоне ослабления спроса, прежде всего со стороны Китая, давило на цены в сторону понижения", - говорится в обзоре.

В то же время ситуация на финансовых рынках улучшилась благодаря определенному прогрессу в торговых переговорах между США и Китаем, согласованию ЕС отсрочки Brexit, улучшению деловых ожиданий Германии и ожидаемому снижению процентной ставки ФРС.

Напомним, по данным НБУ, в сентябре 2019 года ситуация на мировых товарных рынках для украинских экспортеров ухудшилась.

Отметим, в апреле Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. По данным прогноза, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт. В результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров, выраженная Индексом мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ), останется на прогнозном горизонте близкой к текущей.