ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров продолжает ухудшаться

Новости » Экономика     04.11.2019 - 17:48
Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров продолжает ухудшаться
Фото: завод (РБК-Украина)

Цены на сталь и железную руду снижаются

В октябре 2019 года ситуация на мировых товарных рынках для украинских экспортеров продолжала ухудшаться из-за дальнейшего сужения мировой торговли. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (октябрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, цены на сталь и железную руду снижались, хотя цены на зерновые несколько скорректировались в сторону повышения.

Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров продолжает ухудшаться

"Цены на энергоносители колебались в узком диапазоне. Их поддерживали ожидания торговых переговоров между США и Китаем (что может активизировать спрос со стороны Китая, прежде всего, на американскую нефть), уменьшение количества буровых установок в США и высокий уровень выполнения соглашения ОПЕК +. Несмотря на это, предложение на рынке оставалась значительным, что на фоне ослабления спроса, прежде всего со стороны Китая, давило на цены в сторону понижения", - говорится в обзоре.

Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров продолжает ухудшаться

В то же время ситуация на финансовых рынках улучшилась благодаря определенному прогрессу в торговых переговорах между США и Китаем, согласованию ЕС отсрочки Brexit, улучшению деловых ожиданий Германии и ожидаемому снижению процентной ставки ФРС.

Напомним, по данным НБУ, в сентябре 2019 года ситуация на мировых товарных рынках для украинских экспортеров ухудшилась.

Отметим, в апреле Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. По данным прогноза, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт. В результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров, выраженная Индексом мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ), останется на прогнозном горизонте близкой к текущей.

Деловые ожидания украинского бизнеса резко ухудшились НБУ назвал главную причину замедления инфляции
Новости Украины Национальный банк Украиныторговляцены
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь