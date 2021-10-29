Темпы роста строительства жилья в Украине упали почти до нуля

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост 3,2%, в сентябре - на 10,1%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-сентябре 2021 года составил 149,1 млрд гривен. Новое строительство составило 33,1% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 41,3%, реконструкция и техническое переоснащение - 25,6%.