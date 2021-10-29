Темпи зростання будівництва житла в Україні впали майже до нуля

За даними статистичного відомства, за січень-вересень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання 3,2%, у вересні - на 10,1%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-вересні 2021 року склав 149,1 млрд гривень. Нове будівництво склало 33,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 41,3%, реконструкція і технічне переоснащення - 25,6%.