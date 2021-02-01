Строительство жилья в Украине в кризис сократилось почти на 20%

Фото: новостройка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Объемы строительства жилья упали на фоне роста в дорожном строительстве

Объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, строительство инженерных сооружений выросло на 14,8%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в 2020 году составил 199,0 млрд гривен. Новое строительство составило 36,1% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 36,9%, реконструкция и техническое переоснащение - 27,0%.

Отметим, в 2020 году из бюджетного Фонда борьбы с COVID-19 на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения потратили 25,7 млрд грн из предусмотренных 26,2 млрд гривен.

Напомним, по данным Госстата, в IV квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,4%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.