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Строительство жилья в Украине в кризис сократилось почти на 20%

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 17:46
Строительство жилья в Украине в кризис сократилось почти на 20%
Фото: новостройка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объемы строительства жилья упали на фоне роста в дорожном строительстве

Объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Строительство жилья в Украине в кризис сократилось почти на 20%

По данным статистического ведомства, строительство инженерных сооружений выросло на 14,8%.

Строительство жилья в Украине в кризис сократилось почти на 20%

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в 2020 году составил 199,0 млрд гривен. Новое строительство составило 36,1% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 36,9%, реконструкция и техническое переоснащение - 27,0%.

Отметим, в 2020 году из бюджетного Фонда борьбы с COVID-19 на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения потратили 25,7 млрд грн из предусмотренных 26,2 млрд гривен.

Напомним, по данным Госстата, в IV квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,4%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

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