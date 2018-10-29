Темпы роста реальных зарплат в сентябре замедлились до 12,9%

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рост реальных зарплат замедлился из-за скачка инфляции в сентябре

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2018 года составила 9042 грн, увеличившись по сравнению с сентябрем прошлого года на 23,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2018 года до сентября 2017 года возросла на 12,9%. Ранее Госстат сообщал о росте реальной зарплаты в августе на 15,7%.

Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве - 13614 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7062 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 7000 до 9000 грн.

Самую высокую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 15956 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 5730 грн.

Напомним, что согласно закону о госбюджете, с 1 января минимальная заработная плата выросла на 16% - с 3200 до 3723 грн, среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 8629 грн и в реальном выражении увеличится на 10,9%.

Отметим, в проекте госбюджета на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%.