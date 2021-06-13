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Темпы реализации ядерной программы Ирана требуют ускорения переговоров, - Блинкен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ядерная программа Ирана реализуется высокими темпами и необходимо активизировать переговоры в Вене. Одной из основных тем на них должно стать рассмотрение возможности возвращения в рамки предыдущей сделки.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

"Мы не торгуем никакими другими вопросами или интересами ради переговоров по ядерной программе Ирана. Они поднимаются или снимаются сами. Я хочу это прояснить", - сказал Блинкен.

По его словам, после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Тегеран начал игнорировать ограничения, предусмотренные ядерной сделкой, и начал быстрее реализовывать свою ядерную программу, обогащая все больше урана. "Иран наращивает (обогащение урана - ред.) более высокими темпами, чем разрешено соглашением", - уточнил он.

Блинкен отметил, что если эта тенденция продолжится, то Тегеран в короткие сроки приобретет такие возможности в ядерной сфере, что ситуацию нельзя будет вернуть назад. "Это заставляет срочно посмотреть, сможем ли мы вернуть ядерную проблему в рамки соглашения, вне которого Иран находится в результате нашего выхода из СВПД", - резюмировал госсекретарь.

Напомним, в Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В США заявили, что намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в силе останутся также ограничительные меры, которые ввел предыдущий американский президент Дональд Трамп.

Отметим, Иран 2 июня сообщил об урегулировании основных разногласий с США по своей ядерной программе. В ближайшее время будет назначена дата финальных переговоров по СВПД.

Как сообщало РБК-Украина, Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов. МАГАТЭ сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.

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