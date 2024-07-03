Температурні рекорди перших днів липня. В яких містах України зафіксували найбільшу спеку

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у червні надзвичайна спека "накрила" майже 5 млрд людей, а також які регіони постраждали найбільше.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки "Український гідрометеорологічний центр" і Наталки Діденко у Facebook.

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