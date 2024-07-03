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Температурные рекорды первых дней июля. В каких городах Украины зафиксировали самую большую жару

В некоторых городах Украины фиксируют рекордную жару (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В первые дни июля 2024 года в некоторых городах Украины были установлены температурные рекорды.

РБК-Украина рассказывает, где именно температура воздуха поднялась больше всего.

Где зафиксировали самые высокие дневные температуры

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в течение 1 и 2 июля в некоторых городах нашей страны были установлены температурные рекорды.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня", - уточнили эксперты.

Отмечается также, что по данным метеорологических станций было зафиксировано превышение на 1-3 градусов по Цельсию.

В течение 1 июля температурные рекорды были зафиксированы в следующих городах:

  • Хмельницкий - 32,8 градуса тепла
  • Житомир - 34 градуса тепла
  • Винница - 35,4 градуса тепла
  • Херсон - 35,9 градуса тепла
  • Днепр - 36,1 градуса тепла
  • Николаев - 36,9 градуса тепла

В течение 2 июля температурные рекорды зафиксировали:

  • в Виннице - 33,1 градуса выше нуля
  • в Полтаве - 33,9 градуса выше нуля
  • в Харькове - 33,9 градуса выше нуля
  • в Сумах - 35 градусов выше нуля
  • в Симферополе - 35,3 градуса выше нуля
  • в Кропивницком - 35,3 градуса выше нуля
  • в Николаеве - 37,3 градуса выше нуля
  • в Днепре - 38,4 градуса выше нуля

Температурные рекорды 1-2 июля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чем обусловлена такая жара и когда может пройти

Метеоролог и синоптик Наталья Диденко в комментарии РБК-Украина ранее объясняла, что жара переносится южными воздушными потоками.

По ее словам, нынешние высокие температуры - африканского происхождения.

Кроме того, их "усиливал" антициклон (область высокого атмосферного давления), который мешал проникновению атмосферных фронтов с запада и севера (они могли бы принести более прохладный или влажный воздух).

В то же время, на днях к западным, Винницкой, Житомирской и Киевской областям должен был приблизиться атмосферный фронт, который может ощутимо снизить температуру воздуха. Однако он же повысит вероятность кратковременных дождей и гроз.

Атмосферные потоки (карта: facebook.com/tala.didenko)

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 4 июля в Украине ожидается переменная облачность.

В западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях - кратковременные дожди и грозы.

На остальной территории - без осадков.

Ветер - преимущественно северо-западный. На Левобережье - юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных и Житомирской областях:

  • ночью 10-15 градусов по Цельсию
  • днем 19-24 градусов по Цельсию

В Карпатах ночью 6-11°, днем - 13-18°.

На остальной территории ночью 16-21°, а днем - 28-33°.

В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильная жара - 35-38°.

Прогноз погоды на 4 июля (скриншот: facebook.com/UkrHMC).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в июне чрезвычайная жара "накрыла" почти 5 млрд человек, а также какие регионы пострадали больше всего.

Читайте также, что такое "тепловой купол" и чем это погодное явление может угрожать человечеству.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы "Український гідрометеорологічний центр" и Наталки Диденко в Facebook.

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