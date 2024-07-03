Температурные рекорды первых дней июля. В каких городах Украины зафиксировали самую большую жару

В первые дни июля 2024 года в некоторых городах Украины были установлены температурные рекорды.
РБК-Украина рассказывает, где именно температура воздуха поднялась больше всего.
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в течение 1 и 2 июля в некоторых городах нашей страны были установлены температурные рекорды.
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня", - уточнили эксперты.
Отмечается также, что по данным метеорологических станций было зафиксировано превышение на 1-3 градусов по Цельсию.
В течение 1 июля температурные рекорды были зафиксированы в следующих городах:
В течение 2 июля температурные рекорды зафиксировали:
Температурные рекорды 1-2 июля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Метеоролог и синоптик Наталья Диденко в комментарии РБК-Украина ранее объясняла, что жара переносится южными воздушными потоками.
По ее словам, нынешние высокие температуры - африканского происхождения.
Кроме того, их "усиливал" антициклон (область высокого атмосферного давления), который мешал проникновению атмосферных фронтов с запада и севера (они могли бы принести более прохладный или влажный воздух).
В то же время, на днях к западным, Винницкой, Житомирской и Киевской областям должен был приблизиться атмосферный фронт, который может ощутимо снизить температуру воздуха. Однако он же повысит вероятность кратковременных дождей и гроз.
Атмосферные потоки (карта: facebook.com/tala.didenko)
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 4 июля в Украине ожидается переменная облачность.
В западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях - кратковременные дожди и грозы.
На остальной территории - без осадков.
Ветер - преимущественно северо-западный. На Левобережье - юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в западных и Житомирской областях:
В Карпатах ночью 6-11°, днем - 13-18°.
На остальной территории ночью 16-21°, а днем - 28-33°.
В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильная жара - 35-38°.
Прогноз погоды на 4 июля (скриншот: facebook.com/UkrHMC).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в июне чрезвычайная жара "накрыла" почти 5 млрд человек, а также какие регионы пострадали больше всего.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы "Український гідрометеорологічний центр" и Наталки Диденко в Facebook.
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