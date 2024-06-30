У червні надзвичайна спека "накрила" майже 5 млрд людей: які регіони постраждали найбільше

Згідно з даними некомерційної організації Climate Central, у червні 2024 року майже 5 мільярдів людей у всьому світі зіткнулися з надзвичайною спекою, спричиненою зміною клімату.

РБК-Україна розповідає, в яких регіонах люди постраждали від спеки найбільше, а також чому дослідники вважають її "неприроднім катаклізмом".

Які регіони постраждали від спеки найбільше

Незалежна група вчених зі США проаналізувала погодні умови у різних регіонах світу впродовж поточного місяця та визначила, що найспекотнішими виявились дні 16-24 червня.

"Понад 60 відсотків населення світу зіткнулися з екстремальною спекою, ймовірність якої стала щонайменше втричі більшою на тлі зміни клімату", - наголосили дослідники.

Згідно зі звітом Climate Central, найбільше "люта спека" у червні вплинула на близько:

619 млн людей в Індії

579 млн - у Китаї

231 млн - в Індонезії

206 млн - у Нігерії

176 млн - у Бразилії

171 млн - у Бангладеш

165 млн - у США

152 млн - в Європі

123 млн - у Мексиці

121 млн - в Ефіопії

103 млн - в Єгипті

Середньодобові температури станом на 30 червня (інфографіка: csi.climatecentral.org)

Наслідки спеки у різних регіонах

Дані науковців свідчать про те, що Індія, яка пережила одну з найспекотніших і найтриваліших хвиль спеки, зафіксувала понад 40 000 підозрюваних випадків теплового удару та понад 100 смертей, пов'язаних зі спекою. Системи водопостачання та електромережі були перевантажені (Делі досі бореться із серйозною водною кризою).

У Саудівській Аравії щонайменше 1300 людей померли від "хвороб, пов'язаних зі спекою", під час щорічного паломництва Хадж.

США впродовж останніх двох тижнів червня постраждали від кількох епізодів спеки. Перша хвиля спеки охопила південну частину країни, Мексику та країни Центральної Америки. У Мексиці загинули щонайменше 125 людей.

В Єгипті надзвичайно високі температури фіксували впродовж останнього тижня червня. У південній провінції Асуан загинули щонайменше 40 людей. На тлі спеки суттєво зросло споживання електроенергії по всій країні, що змусило уряд ввести щоденні відключення електроенергії - аби уникнути перевантаження електричної мережі.

Що про надзвичайну спеку кажуть експерти

За словами головного програмного директора Climate Central Ендрю Першинга, "хвилі спеки по всьому світу цього літа є неприродними катаклізмами".

"Понад століття спалювання вугілля, нафти та природного газу дали нам суттєво небезпечніший світ", - додав він.

На думку експерта, такі хвилі спеки ставатимуть все більш поширеними - допоки не припиниться забруднення вуглецем.

У звіті Climate Central уточнюється, що вплив кліматичних змін на температури у всьому світі визначає так званий Індекс змін клімату (Climate Shift Index, CSI).

Найбільший кліматичний вплив на добові температури 16-24 червня (інфографіка: climatecentral.org)

"У період з 16 по 24 червня 4,97 мільярда людей пережили сильну спеку, яка досягла щонайменше третього рівня CSI. Це свідчить про те, що зміни клімату збільшили ймовірність появи таких температур щонайменше втричі", - наголосили у звіті організації.

Варто зазначити, що у деяких регіонах світу температура повітря в червні сягала понад 50 градусів вище нуля.