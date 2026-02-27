ua en ru
Температурні гойдалки від -12 до +8 та туман: якою буде погода в Україні сьогодні

Київ, П'ятниця 27 лютого 2026 08:51
UA EN RU
Температурні гойдалки від -12 до +8 та туман: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні контрасти температур та туман на дорогах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні 27 лютого буде контрастною. Різниця між нічними та денними температурами - понад 10 градусів, вранці подекуди можливий туман.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні

У п'ятницю погоду в Україні визначатиме поле високого тиску та прохолодна повітряна маса. Опадів у більшості регіонів не очікується.

Лише в Криму вночі атмосферний фронт місцями принесе невеликий мокрий сніг та дощ. По країні прогнозують мінливу хмарність.

Вночі та вранці у більшості північних областей можливий туман. На дорогах, окрім південних регіонів та Закарпаття, місцями утвориться ожеледиця.

Температурні гойдалки від -12 до +8 та туман: якою буде погода в Україні сьогодні

Вітер буде південно-східний, а в східних і південних областях - північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 2-8° морозу, у Карпатах 9-12° морозу;
  • вдень від 2° морозу до 3° тепла;
  • на півдні та крайньому заході країни 2-8° тепла.

Погода в Києві та області

У Києві та області також очікується мінлива хмарність без опадів.

По області вночі та вранці місцями можливий туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

  • по області вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла;
  • у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, раніше синоптики вже ділилися попереднім прогнозом на березень 2026 року. За їхніми даними, середня місячна температура повітря в перший місяць весни очікується в межах +1…+7°.

Це загалом відповідає кліматичній нормі, а от в західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях може бути на 1,5-2,5° тепліше за звичайні показники.

Щодо опадів, у березні прогнозують 30-53 мм на більшості території країни. У гірських районах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також у горах Криму місцями може випасти більше - 60-98 мм. Загалом це також у межах норми - близько 80-100% від середніх багаторічних значень.

Додамо, що у зв’язку з поступовим потеплінням та очікуваним таненням снігу вже у березні можливий початок паводків.

За прогнозами, у центральних областях підйом води може розпочатися з кінця місяця. Потенційна небезпека передусім стосується цих регіонів, а складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині.

