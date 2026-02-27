Температурные качели от -12 до +8 и туман: какой будет погода в Украине сегодня
Погода в Украине 27 февраля будет контрастной. Разница между ночными и дневными температурами - более 10 градусов, утром местами возможен туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Погода в Украине
В пятницу погоду в Украине будет определять поле высокого давления и прохладная воздушная масса. Осадков в большинстве регионов не ожидается.
Лишь в Крыму ночью атмосферный фронт местами принесет небольшой мокрый снег и дождь. По стране прогнозируют переменную облачность.
Ночью и утром в большинстве северных областей возможен туман. На дорогах, кроме южных регионов и Закарпатья, местами образуется гололедица.
Ветер будет юго-восточный, а в восточных и южных областях - северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 2-8° мороза, в Карпатах 9-12° мороза;
- днем от 2° мороза до 3° тепла;
- на юге и крайнем западе страны 2-8° тепла.
Погода в Киеве и области
В Киеве и области также ожидается переменная облачность без осадков.
По области ночью и утром местами возможен туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура:
- по области ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла;
- в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°.
Напомним, ранее синоптики уже делились предварительным прогнозом на март 2026 года. По их данным, средняя месячная температура воздуха в первый месяц весны ожидается в пределах +1...+7°.
Это в целом соответствует климатической норме, а вот в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях может быть на 1,5-2,5° теплее обычных показателей.
Что касается осадков, в марте прогнозируют 30-53 мм на большинстве территории страны. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также в горах Крыма местами может выпасть больше - 60-98 мм. В целом это также в пределах нормы - около 80-100% от средних многолетних значений.
Добавим, что в связи с постепенным потеплением и ожидаемым таянием снега уже в марте возможно начало паводков.
По прогнозам, в центральных областях подъем воды может начаться с конца месяца. Потенциальная опасность прежде всего касается этих регионов, а более сложной ситуация может быть в Карпатском регионе и в Одесской области.