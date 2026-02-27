Температурные качели от -12 до +8 и туман: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине контрасты температур и туман на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине 27 февраля будет контрастной. Разница между ночными и дневными температурами - более 10 градусов, утром местами возможен туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине В пятницу погоду в Украине будет определять поле высокого давления и прохладная воздушная масса. Осадков в большинстве регионов не ожидается. Лишь в Крыму ночью атмосферный фронт местами принесет небольшой мокрый снег и дождь. По стране прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром в большинстве северных областей возможен туман. На дорогах, кроме южных регионов и Закарпатья, местами образуется гололедица. Ветер будет юго-восточный, а в восточных и южных областях - северный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью 2-8° мороза, в Карпатах 9-12° мороза;

днем от 2° мороза до 3° тепла;

на юге и крайнем западе страны 2-8° тепла. Погода в Киеве и области В Киеве и области также ожидается переменная облачность без осадков. По области ночью и утром местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура: по области ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла;

в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°.