Температурна аномалія? Квітень приніс в Україну 18 нових рекордів (карта)

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку квітневих температурних рекордів. Їх зафіксували у 10 містах у різних регіонах України впродовж останніх трьох днів - 18, 19 та 20 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж п'ятниці, 18 квітня, у різних регіонах України було встановлено вісім нових рекордів. Температура повітря перевищила попередні показники за цей день:
Впродовж суботи напередодні Світлого Христового Воскресіння - 19 квітня - температурні рекорди було встановлено у трьох містах України:
На Великдень, який українці відзначали в неділю, 20 квітня, нові температурні рекорди експерти зафіксували у сімох містах України:
Зазначимо, що на сьогодні (понеділок, 21 квітня) в УкрГМЦ прогнозували мінливу хмарність та вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
В цілому ж погода переважає без опадів (лише на півдні країни місцями можливі короткочасний дощ або навіть гроза).
Температура повітря вдень - від 21 до 26 градусів тепла (дещо холодніше - 15-20°C - у Карпатах і на узбережжі морів).
У вівторок, 22 квітня, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні також очікується мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
На більшій частині територій - без опадів. Водночас короткочасні дощі та грози ймовірні вдень:
Температура повітря у більшості регіонів:
Дещо прохолодніше (17-22°C) очікується погода:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що березень 2025 року встановив небезпечний температурний рекорд в Європі.
Тим часом для Києва березень 2025 року став найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року. У цей період у столиці України було зафіксовано 15 температурних рекордів.
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