Температурная аномалия? Апрель принес в Украину 18 новых рекордов (карта)

Температурные рекорды в пятницу, 18 апреля

Согласно информации Укргидрометцентра, в течение пятницы, 18 апреля, в разных регионах Украины было установлено восемь новых рекордов. Температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день:

во Львове - 26,9°C;

в Луцке - 26,4°C;

в Сумах - 26,4°C;

в Ровно - 25,6°C;

в Чернигове - 25,1°C;

в Харькове - 24,9°C;

в Хмельницком - 23,9°C;

в Житомире - 23,6°C.

Температурные рекорды в субботу, 19 апреля

В течение субботы накануне Светлого Христова Воскресения - 19 апреля - температурные рекорды были установлены в трех городах Украины:

в Сумах - 26,4°C;

в Чернигове - 25,3°C;

в Виннице - 24,2°C.

Температурные рекорды в воскресенье, 20 апреля

На Пасху, которую украинцы отмечали в воскресенье, 20 апреля, новые температурные рекорды эксперты зафиксировали в семи городах Украины:

в Виннице - 27,1°C;

в Сумах - 26,2°C;

в Чернигове 26,0°C;

в Харькове - 25,3°C;

в Житомире - 25,2°C;

в Полтаве - 25,0°C;

в Ровно - 24,0°C.

Температурные рекорды в Украине в течение 18, 19 и 20 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Что известно о сегодняшней погоде

Отметим, что на сегодня (понедельник, 21 апреля) в УкрГМЦ прогнозировали переменную облачность и ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В целом же погода преобладает без осадков (лишь на юге страны местами возможны кратковременный дождь или даже гроза).

Температура воздуха днем - от 21 до 26 градусов тепла (несколько холоднее - 15-20°C - в Карпатах и на побережье морей).

Прогноз погоды на 21 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды на завтра, 22 апреля

Во вторник, 22 апреля, согласно прогнозу синоптиков, в Украине также ожидается переменная облачность. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На большей части территорий - без осадков. В то же время кратковременные дожди и грозы вероятны днем:

на Закарпатье;

на Прикарпатье;

местами - в юго-восточной части страны.

Температура воздуха в большинстве регионов:

ночью - от 8 до 13 градусов выше нуля;

днем - от 21 до 26 градусов тепла.

Несколько прохладнее (17-22°C) ожидается погода:

в Карпатах;

на побережье морей;

на юго-востоке страны.

Прогноз погоды на 22 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)