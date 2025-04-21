Температурная аномалия? Апрель принес в Украину 18 новых рекордов (карта)
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде апрельских температурных рекордов. Их зафиксировали в 10 городах в разных регионах Украины в течение последних трех дней - 18, 19 и 20 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Температурные рекорды в пятницу, 18 апреля
Согласно информации Укргидрометцентра, в течение пятницы, 18 апреля, в разных регионах Украины было установлено восемь новых рекордов. Температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день:
- во Львове - 26,9°C;
- в Луцке - 26,4°C;
- в Сумах - 26,4°C;
- в Ровно - 25,6°C;
- в Чернигове - 25,1°C;
- в Харькове - 24,9°C;
- в Хмельницком - 23,9°C;
- в Житомире - 23,6°C.
Температурные рекорды в субботу, 19 апреля
В течение субботы накануне Светлого Христова Воскресения - 19 апреля - температурные рекорды были установлены в трех городах Украины:
- в Сумах - 26,4°C;
- в Чернигове - 25,3°C;
- в Виннице - 24,2°C.
Температурные рекорды в воскресенье, 20 апреля
На Пасху, которую украинцы отмечали в воскресенье, 20 апреля, новые температурные рекорды эксперты зафиксировали в семи городах Украины:
- в Виннице - 27,1°C;
- в Сумах - 26,2°C;
- в Чернигове 26,0°C;
- в Харькове - 25,3°C;
- в Житомире - 25,2°C;
- в Полтаве - 25,0°C;
- в Ровно - 24,0°C.
Температурные рекорды в Украине в течение 18, 19 и 20 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Что известно о сегодняшней погоде
Отметим, что на сегодня (понедельник, 21 апреля) в УкрГМЦ прогнозировали переменную облачность и ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В целом же погода преобладает без осадков (лишь на юге страны местами возможны кратковременный дождь или даже гроза).
Температура воздуха днем - от 21 до 26 градусов тепла (несколько холоднее - 15-20°C - в Карпатах и на побережье морей).
Прогноз погоды на 21 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоды на завтра, 22 апреля
Во вторник, 22 апреля, согласно прогнозу синоптиков, в Украине также ожидается переменная облачность. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
На большей части территорий - без осадков. В то же время кратковременные дожди и грозы вероятны днем:
- на Закарпатье;
- на Прикарпатье;
- местами - в юго-восточной части страны.
Температура воздуха в большинстве регионов:
- ночью - от 8 до 13 градусов выше нуля;
- днем - от 21 до 26 градусов тепла.
Несколько прохладнее (17-22°C) ожидается погода:
- в Карпатах;
- на побережье морей;
- на юго-востоке страны.
Прогноз погоды на 22 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, что март 2025 года установил опасный температурный рекорд в Европе.
Между тем для Киева март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года. В этот период в столице Украины было зафиксировано 15 температурных рекордов.
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