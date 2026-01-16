Температура впаде до -25: де в Україні на вихідних вдарять найбільші морози

Погода в Україні впродовж найближчих вихідних днів буде морозна. Місцями температура повітря може впасти до -25 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з інформацією УкрГМЦ, впродовж 17-19 січня в Україні утримається морозна погода.
Її продовжуватимуть зумовлювати:
Уточнюється, що тиск зростатиме, тож прояснення сприятимуть додатковому охолодженню повітря.
Найхолодніше впродовж суботи (17 січня) й неділі (18 січня) буде у північній частині України, де температура повітря вночі може впасти місцями до 22-25 градусів морозу.
Тим часом вдень там прогнозують близько 9-14 градусів морозу.
В середньому нічні температури по Україні становитимуть близько 15-20 градусів нижче нуля.
Дещо менше морозу очікується на півдні та південному сході країни:
"Відчуття холоду підсилюватиме колючий, переважно північно-східний вітер", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Тим часом опадів у ці дні фактично не прогнозують.
"Лише в Криму та Приазов'ї місцями випадатиме невеликий сніг", - зауважили у прес-службі УкрГМЦ.
На початку наступного тижня - впродовж 19-20 січня - на українців можуть чекати також певні льодові явища.
Так, у зв'язку зі значним зниженням температури повітря, на українській ділянці Дунаю прогнозується:
Впродовж найближчої доби - 17 січня - погода в Україні очікується з мінливою хмарністю. Без опадів (лише на південному сході країни місцями - невеликий сніг).
На дорогах - місцями ожеледиця.
Вітер - північно-східний (на заході країни - південно-східний), зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
У Києві та Київській області погода також очікується з мінливою хмарністю, без опадів.
На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.
Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан повідомила, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Читайте також, хто несе відповідальність за неприбраний сніг і лід на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях, біля приватних ділянок чи будівель, та як правильно діяти у разі травмування через неналежне утримання тієї чи іншої локації взимку.