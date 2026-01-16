Температура упадет до -25: где в Украине на выходных ударят самые большие морозы

Где в течение выходных будет холоднее всего

Согласно информации УкрГМЦ, в течение 17-19 января в Украине сохранится морозная погода.

Ее будут продолжать обусловливать:

арктический воздух;

выступление мощного антициклона с северо-востока.

Уточняется, что давление будет расти, поэтому прояснения будут способствовать дополнительному охлаждению воздуха.

Холоднее всего в течение субботы (17 января) и воскресенья (18 января) будет в северной части Украины, где температура воздуха ночью может упасть местами до 22-25 градусов мороза.

Между тем днем там прогнозируют около 9-14 градусов мороза.

В среднем ночные температуры по Украине составят около 15-20 градусов ниже нуля.

Несколько меньше мороза ожидается на юге и юго-востоке страны:

ночью - 8-13 градусов ниже нуля;

днем - от 4 до 9 градусов со знаком минус.

"Ощущение холода будет усиливать колючий, преимущественно северо-восточный ветер", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Между тем осадков в эти дни фактически не прогнозируют.

"Только в Крыму и Приазовье местами будет выпадать небольшой снег", - отметили в пресс-службе УкрГМЦ.

В начале следующей недели - в течение 19-20 января - украинцев могут ждать также определенные ледовые явления.

Так, в связи со значительным снижением температуры воздуха, на украинском участке Дуная прогнозируется:

начало ледообразования;

появление плавучего льда.

Предупреждение о ледовых явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Украине 17 января

В течение ближайших суток - 17 января - погода в Украине ожидается с переменной облачностью. Без осадков (только на юго-востоке страны местами - небольшой снег).

На дорогах - местами гололедица.

Ветер - северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

в среднем по Украине - 5-20 градусов мороза;

в северной части, Хмельницкой и Винницкой областях - местами 22-25 градусов мороза;

на юге и юго-востоке страны - 8-13 градусов мороза;

на Закарпатье - 5-10 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

в северной части, Хмельницкой и Винницкой областях - 9-14 градусов мороза;

на юге и юго-востоке страны - 4-9 градусов мороза;

на Закарпатье - от 0 до 5 градусов мороза.

Прогноз погоды в Украине на 17 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой завтра в Киеве и области

В Киеве и Киевской области погода также ожидается с переменной облачностью, без осадков.

На дорогах - местами гололедица. Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

в Киеве - 16-18 градусов мороза;

по области - 15-20 градусов мороза, местами - до 23 градусов ниже нуля.

Температура воздуха днем:

в Киеве - 12-14 градусов мороза;

по области - 9-14 градусов мороза.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)