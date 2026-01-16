Температура впаде до -25: де в Україні на вихідних вдарять найбільші морози

Погода в Україні впродовж найближчих вихідних днів буде морозна. Місцями температура повітря може впасти до -25 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де впродовж вихідних буде найхолодніше

Згідно з інформацією УкрГМЦ, впродовж 17-19 січня в Україні утримається морозна погода.

Її продовжуватимуть зумовлювати:

арктичне повітря;

виступ потужного антициклону з північного сходу.

Уточнюється, що тиск зростатиме, тож прояснення сприятимуть додатковому охолодженню повітря.

Найхолодніше впродовж суботи (17 січня) й неділі (18 січня) буде у північній частині України, де температура повітря вночі може впасти місцями до 22-25 градусів морозу.

Тим часом вдень там прогнозують близько 9-14 градусів морозу.

В середньому нічні температури по Україні становитимуть близько 15-20 градусів нижче нуля.

Дещо менше морозу очікується на півдні та південному сході країни:

вночі - 8-13 градусів нижче нуля;

вдень - від 4 до 9 градусів зі знаком мінус.

"Відчуття холоду підсилюватиме колючий, переважно північно-східний вітер", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Тим часом опадів у ці дні фактично не прогнозують.

"Лише в Криму та Приазов'ї місцями випадатиме невеликий сніг", - зауважили у прес-службі УкрГМЦ.

На початку наступного тижня - впродовж 19-20 січня - на українців можуть чекати також певні льодові явища.

Так, у зв'язку зі значним зниженням температури повітря, на українській ділянці Дунаю прогнозується:

початок льодоутворення;

поява плавучого льоду.

Попередження про льодові явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Україні 17 січня

Впродовж найближчої доби - 17 січня - погода в Україні очікується з мінливою хмарністю. Без опадів (лише на південному сході країни місцями - невеликий сніг).

На дорогах - місцями ожеледиця.

Вітер - північно-східний (на заході країни - південно-східний), зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

в середньому по Україні - 5-20 градусів морозу;

у північній частині, Хмельницькій та Вінницькій областях - місцями 22-25 градусів морозу;

на півдні та південному сході країни - 8-13 градусів морозу;

на Закарпатті - 5-10 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

у північній частині, Хмельницькій та Вінницькій областях - 9-14 градусів морозу;

на півдні та південному сході країни - 4-9 градусів морозу;

на Закарпатті - від 0 до 5 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні на 17 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою завтра у Києві та області

У Києві та Київській області погода також очікується з мінливою хмарністю, без опадів.

На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві - 16-18 градусів морозу;

по області - 15-20 градусів морозу, місцями - до 23 градусів нижче нуля.

Температура повітря вдень:

у Києві - 12-14 градусів морозу;

по області - 9-14 градусів морозу.

Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)