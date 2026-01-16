Температура впаде до -25: де в Україні на вихідних вдарять найбільші морози
Погода в Україні впродовж найближчих вихідних днів буде морозна. Місцями температура повітря може впасти до -25 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де впродовж вихідних буде найхолодніше
Згідно з інформацією УкрГМЦ, впродовж 17-19 січня в Україні утримається морозна погода.
Її продовжуватимуть зумовлювати:
- арктичне повітря;
- виступ потужного антициклону з північного сходу.
Уточнюється, що тиск зростатиме, тож прояснення сприятимуть додатковому охолодженню повітря.
Найхолодніше впродовж суботи (17 січня) й неділі (18 січня) буде у північній частині України, де температура повітря вночі може впасти місцями до 22-25 градусів морозу.
Тим часом вдень там прогнозують близько 9-14 градусів морозу.
В середньому нічні температури по Україні становитимуть близько 15-20 градусів нижче нуля.
Дещо менше морозу очікується на півдні та південному сході країни:
- вночі - 8-13 градусів нижче нуля;
- вдень - від 4 до 9 градусів зі знаком мінус.
"Відчуття холоду підсилюватиме колючий, переважно північно-східний вітер", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Тим часом опадів у ці дні фактично не прогнозують.
"Лише в Криму та Приазов'ї місцями випадатиме невеликий сніг", - зауважили у прес-службі УкрГМЦ.
На початку наступного тижня - впродовж 19-20 січня - на українців можуть чекати також певні льодові явища.
Так, у зв'язку зі значним зниженням температури повітря, на українській ділянці Дунаю прогнозується:
- початок льодоутворення;
- поява плавучого льоду.
Попередження про льодові явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати від погоди в Україні 17 січня
Впродовж найближчої доби - 17 січня - погода в Україні очікується з мінливою хмарністю. Без опадів (лише на південному сході країни місцями - невеликий сніг).
На дорогах - місцями ожеледиця.
Вітер - північно-східний (на заході країни - південно-східний), зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- в середньому по Україні - 5-20 градусів морозу;
- у північній частині, Хмельницькій та Вінницькій областях - місцями 22-25 градусів морозу;
- на півдні та південному сході країни - 8-13 градусів морозу;
- на Закарпатті - 5-10 градусів морозу.
Температура повітря вдень:
- у північній частині, Хмельницькій та Вінницькій областях - 9-14 градусів морозу;
- на півдні та південному сході країни - 4-9 градусів морозу;
- на Закарпатті - від 0 до 5 градусів морозу.
Прогноз погоди в Україні на 17 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з погодою завтра у Києві та області
У Києві та Київській області погода також очікується з мінливою хмарністю, без опадів.
На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві - 16-18 градусів морозу;
- по області - 15-20 градусів морозу, місцями - до 23 градусів нижче нуля.
Температура повітря вдень:
- у Києві - 12-14 градусів морозу;
- по області - 9-14 градусів морозу.
Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.
Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан повідомила, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Читайте також, хто несе відповідальність за неприбраний сніг і лід на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях, біля приватних ділянок чи будівель, та як правильно діяти у разі травмування через неналежне утримання тієї чи іншої локації взимку.