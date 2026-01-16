Температура упадет до -25: где в Украине на выходных ударят самые большие морозы
Погода в Украине в течение ближайших выходных дней будет морозная. Местами температура воздуха может упасть до -25 градусов по Цельсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где в течение выходных будет холоднее всего
Согласно информации УкрГМЦ, в течение 17-19 января в Украине сохранится морозная погода.
Ее будут продолжать обусловливать:
- арктический воздух;
- выступление мощного антициклона с северо-востока.
Уточняется, что давление будет расти, поэтому прояснения будут способствовать дополнительному охлаждению воздуха.
Холоднее всего в течение субботы (17 января) и воскресенья (18 января) будет в северной части Украины, где температура воздуха ночью может упасть местами до 22-25 градусов мороза.
Между тем днем там прогнозируют около 9-14 градусов мороза.
В среднем ночные температуры по Украине составят около 15-20 градусов ниже нуля.
Несколько меньше мороза ожидается на юге и юго-востоке страны:
- ночью - 8-13 градусов ниже нуля;
- днем - от 4 до 9 градусов со знаком минус.
"Ощущение холода будет усиливать колючий, преимущественно северо-восточный ветер", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Между тем осадков в эти дни фактически не прогнозируют.
"Только в Крыму и Приазовье местами будет выпадать небольшой снег", - отметили в пресс-службе УкрГМЦ.
В начале следующей недели - в течение 19-20 января - украинцев могут ждать также определенные ледовые явления.
Так, в связи со значительным снижением температуры воздуха, на украинском участке Дуная прогнозируется:
- начало ледообразования;
- появление плавучего льда.
Предупреждение о ледовых явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Украине 17 января
В течение ближайших суток - 17 января - погода в Украине ожидается с переменной облачностью. Без осадков (только на юго-востоке страны местами - небольшой снег).
На дорогах - местами гололедица.
Ветер - северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в среднем по Украине - 5-20 градусов мороза;
- в северной части, Хмельницкой и Винницкой областях - местами 22-25 градусов мороза;
- на юге и юго-востоке страны - 8-13 градусов мороза;
- на Закарпатье - 5-10 градусов мороза.
Температура воздуха днем:
- в северной части, Хмельницкой и Винницкой областях - 9-14 градусов мороза;
- на юге и юго-востоке страны - 4-9 градусов мороза;
- на Закарпатье - от 0 до 5 градусов мороза.
Прогноз погоды в Украине на 17 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с погодой завтра в Киеве и области
В Киеве и Киевской области погода также ожидается с переменной облачностью, без осадков.
На дорогах - местами гололедица. Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - 16-18 градусов мороза;
- по области - 15-20 градусов мороза, местами - до 23 градусов ниже нуля.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - 12-14 градусов мороза;
- по области - 9-14 градусов мороза.
Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.
Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан сообщила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.
Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.
Читайте также, кто несет ответственность за неубранный снег и лед на дорогах, тротуарах, придомовых территориях, возле частных участков или зданий, и как правильно действовать в случае травмирования из-за ненадлежащего содержания той или иной локации зимой.