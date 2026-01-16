ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Температура упадет до -25: где в Украине на выходных ударят самые большие морозы

Пятница 16 января 2026 18:40
UA EN RU
Температура упадет до -25: где в Украине на выходных ударят самые большие морозы Морозы в Украине не отступают, а ночью - даже могут быть больше (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине в течение ближайших выходных дней будет морозная. Местами температура воздуха может упасть до -25 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где в течение выходных будет холоднее всего

Согласно информации УкрГМЦ, в течение 17-19 января в Украине сохранится морозная погода.

Ее будут продолжать обусловливать:

  • арктический воздух;
  • выступление мощного антициклона с северо-востока.

Уточняется, что давление будет расти, поэтому прояснения будут способствовать дополнительному охлаждению воздуха.

Холоднее всего в течение субботы (17 января) и воскресенья (18 января) будет в северной части Украины, где температура воздуха ночью может упасть местами до 22-25 градусов мороза.

Между тем днем там прогнозируют около 9-14 градусов мороза.

В среднем ночные температуры по Украине составят около 15-20 градусов ниже нуля.

Несколько меньше мороза ожидается на юге и юго-востоке страны:

  • ночью - 8-13 градусов ниже нуля;
  • днем - от 4 до 9 градусов со знаком минус.

"Ощущение холода будет усиливать колючий, преимущественно северо-восточный ветер", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Между тем осадков в эти дни фактически не прогнозируют.

"Только в Крыму и Приазовье местами будет выпадать небольшой снег", - отметили в пресс-службе УкрГМЦ.

Температура упадет до -25: где в Украине на выходных ударят самые большие морозы

В начале следующей недели - в течение 19-20 января - украинцев могут ждать также определенные ледовые явления.

Так, в связи со значительным снижением температуры воздуха, на украинском участке Дуная прогнозируется:

  • начало ледообразования;
  • появление плавучего льда.

Температура упадет до -25: где в Украине на выходных ударят самые большие морозыПредупреждение о ледовых явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Украине 17 января

В течение ближайших суток - 17 января - погода в Украине ожидается с переменной облачностью. Без осадков (только на юго-востоке страны местами - небольшой снег).

На дорогах - местами гололедица.

Ветер - северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в среднем по Украине - 5-20 градусов мороза;
  • в северной части, Хмельницкой и Винницкой областях - местами 22-25 градусов мороза;
  • на юге и юго-востоке страны - 8-13 градусов мороза;
  • на Закарпатье - 5-10 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

  • в северной части, Хмельницкой и Винницкой областях - 9-14 градусов мороза;
  • на юге и юго-востоке страны - 4-9 градусов мороза;
  • на Закарпатье - от 0 до 5 градусов мороза.

Температура упадет до -25: где в Украине на выходных ударят самые большие морозыПрогноз погоды в Украине на 17 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой завтра в Киеве и области

В Киеве и Киевской области погода также ожидается с переменной облачностью, без осадков.

На дорогах - местами гололедица. Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - 16-18 градусов мороза;
  • по области - 15-20 градусов мороза, местами - до 23 градусов ниже нуля.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 12-14 градусов мороза;
  • по области - 9-14 градусов мороза.

Температура упадет до -25: где в Украине на выходных ударят самые большие морозыПрогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан сообщила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Читайте также, кто несет ответственность за неубранный снег и лед на дорогах, тротуарах, придомовых территориях, возле частных участков или зданий, и как правильно действовать в случае травмирования из-за ненадлежащего содержания той или иной локации зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Погода в Киеве Погода на день Метеоролог
Новости
ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа
ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа