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Температура в Киеве поднялась до рекордных 15 градусов

Новости » Общество     19.12.2019 - 15:33
Температура в Киеве поднялась до рекордных 15 градусов
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

В декабре в столице еще никогда в истории не было 15 градусов тепла

В среду, 18 декабря, после полудня столбик термометра поднялся до 15,2 градусов, что на 3,7 градусов выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха среднесуточная температура 18 декабря достигла 8,2 градусов, что на 2,4 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1937 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября.

Кроме того, ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8 градусов, что на 3,0 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов.

Напомним, среднесуточная температура 16 декабря в Киеве составила 6,6 градусов, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.

Кроме того, температура воздуха в Киеве 17 декабря поднялась до 10,4 градусов тепла, что на 1,7 градусов выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

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