В Киеве зафиксирован второй подряд температурный рекорд

Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Прогноз свидетельствует о том, что в ближайшее время будут еще рекорды

Температура воздуха в Киеве во вторник, 17 декабря 2019 года поднялась до 10,4 градусов тепла, что на 1,7 градусов выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отметили в обсерватории, с учетом прогноза Украинского гидрометцентра, есть большая вероятность превышения максимальной и среднесуточной температуры воздуха в среду, 18 декабря.

Напомним, среднесуточная температура 16 декабря в Киеве составила 6,6 градусов, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура декабря 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла,

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха нынешней осени составила 10,5 градусов тепла, что на 2,5 градуса выше климатической нормы. Таким образом осень-2019 заняла вторую позицию после осени 1923 года. В течение сезона было зафиксировано 9 температурных рекордов.