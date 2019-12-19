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Температура в Києві піднялася до рекордних 15 градусів

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 15:33
Температура в Києві піднялася до рекордних 15 градусів
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

У грудні в столиці ще ніколи в історії не було 15 градусів тепла

У середу, 18 грудня, після полудня стовпчик термометра піднявся до 15,2 градусів, що на 3,7 градусів вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1989 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, це максимальне значення температури повітря стало найвищим за грудень у Києві за 139 років спостережень.

Завдяки такій максимальній температурі повітря, середньодобова температура 18 грудня досягла 8,2 градусів, що на 2,4 градусів вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1937 року. За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі 16 жовтня.

Крім того, ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче 5,8 градусів, що на 3,0 градусів вище попереднього рекордного значення температури 1904 та 2015 років.

Нагадаємо, середньодобова температура 16 грудня в Києві склала 6,6 градусів, що на 0,5 градусів вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року.

Крім того, температура повітря у Києві 17 грудня піднялася до 10,4 градусів тепла, що на 1,7 градусів вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого в 1937 році.

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