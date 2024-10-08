Температура буде ближчою до нуля. Синоптик розповіла, коли в Україні чекати заморозки

Які регіони "накриють" інтенсивні дощі

"З п'ятниці (11 жовтня, - Ред.) ми очікуємо на новий атмосферний фронт. Він буде надходити із заходу. І в суботу (12 жовтня. - Ред.) вже практично по всьому Правобережжю очікуємо на дощі", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що пізніше атмосферний фронт трішки зміститься на Лівобережжя.

"І такою смугою, досить інтенсивні опади буде приносити впродовж вихідних (12-13 жовтня, - Ред.). Переміщуючись із заходу у східному напрямку", - зазначила експерт.

Вона додала, що опади, нарешті, очікуються у деяких південних областях.

"Таких як Дніпропетровська. Тому що там вже тривалий час посушливий період. Ґрунтова посуха. І хоч трішки цієї вологи нарешті дійде і туди", - пояснила синоптик.

Де і коли українцям чекати заморозки

За словами Птухи, після того, як пройде цей атмосферний фронт (впродовж вихідних днів), вже з наступного тижня (орієнтовно з 14 жовтня), знову переважатиме погода без опадів.

"Знову в нас буде антициклон. Але водночас в нас буде зміна повітряних потоків. Вони вже будуть з півночі, північного заходу. І це означає, що до нас надійде більш прохолодне повітря", - розповіла спікер УкрГМЦ.

Це може стати причиною суттєвого зниження нічних температур повітря.

"Це може спричинити те, що ночі будуть вже більш холодними. Особливо у західних областях... Після 14 жовтня ми переходимо на другу половину жовтня. Ночі вже дійсно можуть бути прохолоднішими. Подекуди навіть і заморозки можуть бути. Тобто температурні показники будуть вже ближчими до нуля (якщо говорити про західні області)", - пояснила синоптик.

Водночас вона зауважила, що ця інформація ще може уточнюватись.

"Тому що, як завжди нагадую, оперативна інформація з практичними значеннями, які можна використовувати, це найближчі п'ять діб. На них ми можемо реально спиратися. Надалі це - тенденції. Але поки що маємо такі. Що після 14 жовтня - менше опадів і, скажімо так, нижчі значення температур", - підсумувала експерт.