Температура будет ближе к нулю. Синоптик рассказала, когда в Украине ждать заморозки

Погода в Украине со второй половины октября станет прохладнее, однако осадков будет меньше. Вместе с тем, местами температура уже будет опускаться ближе к нулю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи.
"С пятницы (11 октября, - Ред.) мы ожидаем новый атмосферный фронт. Он будет поступать с запада. И в субботу (12 октября. - Ред.) уже практически по всему Правобережью ожидаем дожди", - рассказала Птуха.
Она уточнила, что позже атмосферный фронт немного сместится на Левобережье.
"И такой полосой, достаточно интенсивные осадки будет приносить в течение выходных (12-13 октября, - Ред.). Перемещаясь с запада в восточном направлении", - отметила эксперт.
Она добавила, что осадки, наконец-то, ожидаются в некоторых южных областях.
"Таких, как Днепропетровская. Потому что там уже длительное время засушливый период. Грунтовая засуха. И хоть немного этой влаги наконец-то дойдет и туда", - объяснила синоптик.
По словам Птухи, после того, как пройдет этот атмосферный фронт (в течение выходных дней), уже на следующей неделе (ориентировочно с 14 октября), снова будет преобладать погода без осадков.
"Снова у нас будет антициклон. Но в то же время у нас будет смена воздушных потоков. Они уже будут с севера, северо-запада. И это значит, что к нам поступит более прохладный воздух", - рассказала спикер УкрГМЦ.
Это может стать причиной существенного понижения ночных температур воздуха.
"Это может вызвать то, что ночи будут уже холоднее. Особенно в западных областях... После 14 октября мы переходим на вторую половину октября. Ночи уже действительно могут быть прохладнее. Кое-где даже и заморозки могут быть. То есть температурные показатели будут уже ближе к нулю (если говорить о западных областях)", - объяснила синоптик.
В то же время, она отметила, что эта информация еще может уточняться.
"Потому что, как всегда напоминаю, оперативная информация с практическими значениями, которые можно использовать, это ближайшие пять суток. На них мы можем реально опираться. В дальнейшем это - тенденции. Но пока есть такие. Что после 14 октября - меньше осадков и, скажем так, более низкие значения температур", - подытожила эксперт.
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.