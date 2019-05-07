Темп перехода приходов в ПЦУ снижается

Фото: глава ПЦУ Епифаний (Виталий Носач/РБК-Украина)

Среди причин снижения темпа - отсутствие у ПЦУ сравнимых с УПЦ (МП) ресурсов

Темп перехода приходов в Православную церковь Украины (ПЦУ) снижается. Об этом сообщает РБК-Украина в материале "С оглядкой на Зеленского: что ждет православная церковь от нового президента".

Так, согласно подсчетам ПЦУ, за почти четыре месяца после получения томоса к ним перешло более полутысячи приходов, большинство - на Правобережной Украине. Указано, что это примерно составляет 4% от всей УПЦ (МП).

"Но темп перехода снижается - за первые месяц-полтора после томоса перешло до 350 приходов, далее - меньше", - сказано в материале.

Отметим, что этот факт признал и экс-предстоятель УПЦ (КП) Филарет, связав этот процесс с президентскими выборами и ожиданием смены власти.

Так, собеседник РБК-Украина из структуры ПЦУ признает, что грандиозным прорывом нынешнюю статистику переходов нельзя назвать, что объясняется несколькими факторами.

"Среди них - отсутствие у ПЦУ сравнимых с УПЦ (МП) ресурсов, активная пропагандистская работа МП, а также позиция предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, который настаивает, чтобы процесс перехода происходил естественным путем без внешнего давления", - отмечается в статье.

Напомним, в конце марта Религиозно-информационная служба Украины сообщила, что к ПЦУ присоединились уже 500 приходов.

Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины отказался открывать конституционное производство по жалобе 47 депутатов Верховной рады на закон Украины о переходе религиозных общин в ПЦУ и процедуре их государственной регистрации.

Так, 31 января 2019 года вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Отметим, 17 января Верховная рада Украины приняла данный закон за основу и в целом в первом чтении, а 28 января его подписал глава государства Петр Порошенко.