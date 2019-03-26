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К ПЦУ присоединились уже полтысячи приходов

Новости » Общество    26.03.2019 - 18:04
К ПЦУ присоединились уже полтысячи приходов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пятисотой стала религиозная община села Небиж Житомирской области

Религиозно-информационная служба Украины сообщает, что к Православной церкви Украины (ПЦУ) присоединились уже 500 приходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение службы.

Указано, что религиозная община села Небиж Хорошевского района Житомирской области стала 500-й, которая перешла в ПЦУ.

 

Дело владыки Павла, процветает по всей Украине. ))) Житомирская область. Хорошевский р-н, село Небиж. На сборах 160 человек, проголосовали за ПЦУ, 7 против. И понеслись проклятия) Нервы у каноничных не выдержали.

Опубліковано Христианство это просто. Вівторок, 26 березня 2019 р.

"Приход Иоанна Богослова в с. Небиж, в Житомирской области, стал 500-тым по счету, перешедшим из УПЦ (МП) в ПЦУ", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отказался открывать конституционное производство по жалобе 47 депутатов Верховной рады на закон Украины о переходе религиозных общин в ПЦУ и процедуре их государственной регистрации.

Как писало РБК-Украина ранее, 31 января 2019 года вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Отметим, 17 января Верховная рада Украины приняла данный закон за основу и в целом в первом чтении. А 28 января закон о переходе общин в ПЦУ подписал глава государства Петр Порошенко.

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