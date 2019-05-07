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Темп переходу парафій у ПЦУ знижується

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 10:46
Темп переходу парафій у ПЦУ знижується
Фото: глава ПЦУ Епіфаній (Віталій Носач / РБК-Україна)

Серед причин зниження темпу - відсутність у ПЦУ порівнянних з УПЦ (МП) ресурсів

Темп переходу парафій у Православну церкву України (ПЦУ) знижується. Про це повідомляє РБК-Україна в матеріалі "З оглядкою на Зеленського: що чекає православна церква від нового президента".

Так, згідно з підрахунками ПЦУ, за майже чотири місяці після отримання томосу до них перейшло понад півтисячі парафій, більшість - на Правобережній Україні. Зазначено, що це приблизно становить 4% від всієї УПЦ (МП).

"Але темп переходу знижується - за перші місяць-півтора після томосу перейшло до 350 парафій, далі - менше", - сказано в матеріалі.

Відзначимо, що цей факт визнав і екс-предстоятель УПЦ (КП) Філарет, зв'язавши цей процес з президентськими виборами і очікуванням зміни влади.

Так, співрозмовник РБК-Україна з структури ПЦУ визнає, що грандіозним проривом нинішню статистику переходів не можна назвати, що пояснюється декількома факторами.

"Серед них - відсутність у ПЦУ порівнянних з УПЦ (МП) ресурсів, активна пропагандистська робота МП, а також позиція предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія, який наполягає, щоб процес переходу відбувався природним шляхом без зовнішнього тиску", - наголошується у статті.

Нагадаємо, в кінці березня Релігійно-інформаційна служба України повідомила, що до ПЦУ приєдналися вже 500 парафій.

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України відмовився відкривати конституційне провадження за скаргою 47 депутатів Верховної ради на закон України про перехід релігійних громад у ПЦУ і процедуру їх державної реєстрації.

Так, 31 січня 2019 року набрав чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід до Православної церкви України (ПЦУ).

Відзначимо, 17 січня Верховна рада України ухвалила цей закон за основу і в цілому в першому читанні, а 28 січня його підписав глава держави Петро Порошенко.

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