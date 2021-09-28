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Не тема для обсуждения: Алиев отверг возможность предоставления автономии армянам Карабаха

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления автономии армянам, проживающим в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что этот вопрос не входит в повестку дня Баку и не является темой для обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Алиева в интервью телеканалу France 24, текст которого опубликовало агентство Azertag.

Алиев напомнил, что Азербайджан в свое время был готов предоставить проживающим в стране армянам определенный уровень самоуправления. Однако они всегда отвергали это.

"Они всегда говорили: "Нет, только независимость". А сейчас после завершения конфликта они говорят об автономии. Но это не входит в нашу повестку", - подчеркнул азербайджанский лидер, добавив, что все проживающие в стране этнические группы являются гражданами Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что вопрос предоставления автономии армянам в Нагорном Карабахе уже не является темой для обсуждения. Он также отметил, что любые заявления о том, что конфликт неразрешен, "неуместны и опасны".

"Пусть те, кто говорит, что конфликт не урегулирован, укажут, как он должен быть разрешен. Что они имеют в виду, когда говорят "Нагорный Карабах"? В пределах каких границ, на какой территории и в какой форме? Нет даже намека ответа на эти вопросы. Поэтому говорить о том, что конфликт не решен, непродуктивно и опасно. Это означает, что для его решения нужны другие действия враждебного характера", - подчеркнул он.

Напомним, в мае Алиев объявил город Шуша который вернулся под контроль Баку в ходе осенней войны за Нагорный Карабах, культурной столицей страны.

Отметим, в начале ноябре 2020 года в ходе стремительной операции армии Азербайджана военным Армении пришлось оставить Шушу.

Подробнее о событиях осени 2020 года читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

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Ильхам АлиевАзербайджанНагорный Карабах