Не тема для обговорення: Алієв відкинув можливість надання автономії вірменам Карабаху

Алієв нагадав, що Азербайджан свого часу був готовий надати вірменам, які проживають в країні, певний рівень самоврядування. Однак вони завжди відкидали це.

"Вони завжди говорили: "Ні, тільки незалежність". А зараз після завершення конфлікту вони говорять про автономію. Але це не входить в нашу повістку", - підкреслив азербайджанський лідер, додавши, що всі етнічні групи, що проживають в країні, є громадянами Азербайджану.

Глава держави підкреслив, що питання надання автономії вірменам в Нагірному Карабасі вже не є темою для обговорення. Він також зазначив, що будь-які заяви про те, що конфлікт нерозв'язаний, "недоречні і небезпечні".

"Нехай ті, хто говорить, що конфлікт не врегульовано, вкажуть, як він повинен бути вирішений. Що вони мають на увазі, коли говорять "Нагірний Карабах"? В межах яких меж, на якій території і в якій формі? Немає навіть натяки на відповідь на ці питання. тому говорити про те, що конфлікт не вирішено, непродуктивно і небезпечно. Це означає, що для його вирішення потрібні інші дії ворожого характеру", - підкреслив він.