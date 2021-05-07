Алиев объявил Шушу в Карабахе культурной столицей Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша, который вернулся под контроль Баку в ходе осенней войны за Нагорный Карабах, культурной столицей страны. Данное решение направлено на восстановление исторического облика Шуши.

Об этом пишет "Интерфакс-Азербайджан".

"Дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше не только послужит восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его непрерывного развития", - говорится в сегодняшнем распоряжении Алиева. Также правительству Азербайджана поручено решить вопросы, связанные с этим распоряжением.