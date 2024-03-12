"Телевізор бреше". Експерт назвав ключову місію добровольців у прориві кордону Росії

"З урахуванням того, що йдеться про загальну кількість військовослужбовців у районі 50 осіб, можливо, трохи більше, таку оцінку дають z-пабліки, але я думаю, що вони певною мірою мають рацію. То така кількість точно не стане визначальною для докорінної зміни ситуації на російсько-українському прикордонні. Скоріш за все йдеться про інформаційно-силову акцію", - сказав виданню експерт.

Він нагадав, що подібні історії траплялися й раніше, зокрема на тій же території Курської та Брянської областей, коли працювали воїни РДК і легіону "Свобода Росії". Зараз же до них додалися й військовослужбовці Сибірського батальйону.

"Ключова місія - продемонструвати російському населенню, що збройний спротив путінському режиму цілком імовірний. І він реальний та ефективний. Особливо на тлі того, що російські пропагандисти під час підготовки до виборів президента Путіна розповідали, що "Росія - безпечна країна" і що у них "все безпечно, сито та заможно", - вважає Селезньов.

Він звернув увагу, що цими діями добровольці демонструють, що є інша думка й інша оцінка ситуації, в тому числі пов'язана зі збройним спротивом.

"Російська армія зазнає втрат. Щонайменше 1 БТР перетворився на купу спаленого залізяччя. І це дуже важливо. Хоча б через те, що тамтешні мешканці розуміють, що російський телевізор бреше. Він розповідає одне, а росіяни з вікон своїх домівок бачать дещо іншу картинку. Тому думаю, що такого рівня інформаційно-силові операції будуть продовжуватися", - підсумував співрозмовник.

Прорив кордону у РФ

Нагадаємо, що сьогодні 12 березня, "Російський добровольчий корпус", який воює на боці України, спільно з легіоном "Свобода Росії" та Сибірським батальйоном зайшли на територію російських Курської та Бєлгородської областей. Там зав'язалися бої й добровольці навіть знищили БТР окупантів.

Як пояснюють самі добровольці, вони працюють над тим, щоб реалізувати повалення диктатури Володимира Путіна, який вчергове планує переобратися на новий термін під час так званих "виборів" 15-17 березня.

Своєю чергою представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна повідомив, що це може бути спільною операцією добровольчих батальйонів, а що стосується озброєння, то бійці користуються трофейною зброєю під час штурмів на російські області.

Тим часом у Міноборони РФ висунули свою версію того, що відбувається в прикордонні з Україною. Там традиційно звинуватили Україну та заявили, що буцімто "відбили спробу прориву кордону".

Детальніше про те, що відбувається в Курській та Бєлгородській областях - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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