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Прорив кордону РФ: Юсов розповів, звідки у добровольців зброя

Росія, Вівторок 12 березня 2024 11:30
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Прорив кордону РФ: Юсов розповів, звідки у добровольців зброя Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Головному управлінні розвідки (ГУР) прокоментували наявність зброї у російських добровольців, які прорвали кордон РФ 12 березня. Також там пояснили "феномен" таких рейдів, які відбуваються не вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника ГУР Андрія Юсова в ефірі "Радіо Свобода".

"На території України точиться повномасштабна війна вже понад 2 роки. Мова йде і про "трофейну" зброю, "перетрофеєну". Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки і оборони, звичайно українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає", - додав він.

Також представник ГУР відповів, чому вже не вперше цим батальйонам вдається перетнути кордон РФ.

"Це напевно питання, не до того, як охороняють, а до того, як відповідні підрозділи планують свої операції і в таких умовах їм вдається, попри те, що ворог намагається і рапортує, що все захищено, все під контролем, їм вдається знову і знову повертатись до себе додому і реалізовувати свої задачі", - пояснив розвідник.

Прорив добровольцями кордону РФ

12 березня легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" зайшли до Курської та Бєлгородської області РФ у рамках спільної операції. Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, просуваються за кількома напрямками.

З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району.

До цього в коментарі РБК-Україна Юсов прокоментував прорив добровольцями кордону РФ.

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Російська Федерація ГУР Бєлгородська область
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