"Телевизор врет". Эксперт назвал ключевую миссию добровольцев в прорыве границы России

"С учетом того, что речь идет об общем количестве военнослужащих в районе 50 человек, возможно, немного больше, такую оценку дают z-паблики, но я думаю, что они в определенной степени правы. Такое количество точно не станет определяющим для коренного изменения ситуации на российско-украинском приграничье. Скорее всего, речь идет об информационно-силовой акции", - сказал изданию эксперт.

Он напомнил, что подобные истории случались и раньше, в том числе на той же территории Курской и Брянской областей, когда работали воины РДК и легиона "Свобода России". Теперь же к ним добавились и военнослужащие Сибирского батальона.

"Ключевая миссия - продемонстрировать российскому населению, что вооруженное сопротивление путинскому режиму вполне возможно. И оно реально и эффективно. Особенно на фоне того, что российские пропагандисты во время подготовки к выборам президента Путина рассказывали, что "Россия - безопасная страна" и что у них "все безопасно, сыто и богато", - считает Селезнев.

Он обратил внимание, что этими действиями добровольцы демонстрируют, что есть другое мнение и другая оценка ситуации, в том числе связанная с вооруженным сопротивлением.

"Российская армия несет потери. По меньшей мере 1 БТР превратился в кучу сожженного железа. И это очень важно. Хотя бы потому, что местные жители понимают, что российский телевизор врет. Он рассказывает одно, а россияне из окон своих домов видят несколько иную картинку. Поэтому думаю, что такого уровня информационно-силовые операции будут продолжаться", - подытожил собеседник.

Прорыв границы в РФ

Напомним, что сегодня, 12 марта "Российский добровольческий корпус", воюющий на стороне Украины, совместно с легионом "Свобода России" и Сибирским батальоном зашли на территорию российских Курской и Белгородской областей. Там завязались бои и добровольцы даже уничтожили БТР оккупантов.

Как объясняют сами добровольцы, они работают над тем, чтобы реализовать свержение диктатуры Владимира Путина, который в очередной раз планирует переизбраться на новый срок во время так называемых выборов 15-17 марта.

В свою очередь представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина сообщил, что это может быть совместной операцией добровольческих батальонов, а что касается вооружения, то бойцы пользуются трофейным оружием во время штурмов на российские области.

Тем временем в Минобороны РФ выдвинули свою версию происходящего в пограничных с Украиной. Там традиционно обвинили Украину и заявили, что якобы "отразили попытку прорыва границы".

Детальнее о том, что происходит в Курской и Белгородской областях - читайте в материале РБК-Украина.

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