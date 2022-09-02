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Телескоп James Webb сделал свою первую фотографию экзопланеты

Фото: телескоп James Webb сделал свою первую фотографию экзопланеты (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп James Webb, впервые с начала своей космической миссии, сделал фотографию экзопланеты. Последнюю открыли астрономы только в 2017 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.

Телескоп сфотографировал экзопланету HIP 65426 b, которую астрономы открыли в 2017 году за помощью инструмента SPHERE на большом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили. Тогда же изображение было сделано благодаря коротким инфракрасным волнам.

Масса HIP 65426 b в 6-8 раз превышает массу Юпитера. Также экзопланета намного моложе Земли. Ее возраст составляет около от 15 до 20 миллионов лет, нашей планете - 4,5 млрд лет.

James Webb сделал изображение в среднем инфракрасном свете, что открыло для ученых новые детали.

Фото: телескоп James Webb сделал свою первую фотографию экзопланеты (esawebb.org)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно James Webb сделал яркие фотографии Юпитера.

Тем временем другой телескоп - Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрелец.

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