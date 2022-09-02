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Телескоп James Webb зробив свою першу фотографію екзопланети

Фото: телескоп James Webb зробив свою першу фотографію екзопланети (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп James Webb, вперше з початку своєї космічної місії, зробив фотографію екзопланети. Останню відкрили астрономи лише у 2017 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського космічного агентства.

Телескоп сфотографував екзопланету HIP 65426 b, яку астрономи відкрили в 2017 році за допомогою інструменту SPHERE на великому телескопі Європейської південної обсерваторії в Чилі. Тоді ж зображення було зроблено завдяки коротким інфрачервоним хвилям.

Маса HIP 65426 b у 6-8 разів перевищує масу Юпітера. Також екзопланета є набагато молодшою й за Землю. Її вік становить близько від 15 до 20 мільйонів років, нашій планеті - 4,5 млрд років.

James Webb зробив зображення в середньому інфрачервоному світлі, що відкрило для вчених нові деталі.

Фото: телескоп James Webb зробив свою першу фотографію екзопланети (esawebb.org)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно James Webb зробив яскраві фотографії Юпітера.

Тим часом інший телескоп - Hubble показав зоряне скупчення у сузір'ї Стрілець.

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