Під час пошуку ознак позаземного життя астрономи виявили незвичний радіосигнал із зоряної системи за 238 світлових років від Землі. Його зафіксував найбільший однодзеркальний радіотелескоп FAST, однак поки невідомо, що саме спричинило це випромінювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Який сигнал зафіксували біля системи K2-155?

Команда науковців виявила сигнал під час перевірки нового ПЗ на даних радіотелескопа FAST, зібраних у 2021 році для 33 планетних систем. Сигнал отримав назву NBS 260108 і мав вигляд стабільного радіотону, зосередженого навколо однієї частоти.

Дослідники звертають увагу на вузькосмугові сигнали під час пошуку позаземних технологій, оскільки природні космічні процеси рідко створюють такі характеристики, тоді як штучні передавачі часто формують подібні сигнали.

Серед зафіксованих особливостей NBS 260108 вчені виділили:

Один промінь: сигнал зʼявився лише в приймальному промені, спрямованому на K2-155, і не зафіксований в інших 18 променях, які одночасно стежили за сусідніми ділянками неба.

Зміна частоти: частота сигналу поступово зміщувалася в бік нижчої радіочастоти, що на графіках вчених виглядало як тонка злегка нахилена смуга.

Поляризаційні канали: сигнал чітко зафіксували в каналі YY зі співвідношенням сигнал/шум близько 23. У каналі XX його не було, а після об’єднання даних із двох каналів співвідношення сигнал/шум становило приблизно 15.

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Що відомо про зоряну систему та телескоп FAST?

Зоряна система K2-155 розташована приблизно за 238 світлових років від Землі. У ній є три суперземлі - планети, більші за Землю, але менші за крижані гіганти на кшталт Нептуна та Урана.

Особливу увагу дослідників привернула планета K2-155d, яку виявили в межах програми SETI з пошуку ознак позаземного розуму. Вона розташована поблизу зони, де на поверхні може існувати рідка вода, має радіус приблизно в 1,6 раза більший за земний і здійснює повний оберт навколо своєї зорі за 40,7 дня.

Телескоп FAST розташований у природній улоговині на південному заході Китаю. Його діаметр становить близько 500 метрів, а площа збиральної поверхні - приблизно як 30 футбольних полів. Це дає змогу вловлювати навіть дуже слабкі радіохвилі з космосу.

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Як перевірятимуть походження та які ще сигнали знайшли?

Автори дослідження наголошують: виявити незвичний сигнал і встановити його джерело - не одне й те саме. Щоб точніше визначити, звідки він надходить і як рухається, науковці планують порівнювати початкові записи з усіх 19 променів телескопа.

Це допоможе відрізнити можливий сигнал із космосу від перешкод, створених земним обладнанням або відомими технологіями.

Спостереження за K2-155 проводили 10 вересня 2021 року у межах серії, до якої також увійшли зорі K2-18, GJ-9066 і Ross 128.

Під час аналізу цих даних дослідники помітили й інші вузькосмугові радіосигнали, але їхні характеристики відрізнялися: біля K2-18 сигнал був дуже слабким, біля GJ-9066 його частота майже не змінювалася, а біля Ross 128 він з’явився на дещо іншій частоті.