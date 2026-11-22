Во время поиска признаков внеземной жизни астрономы обнаружили необычный радиосигнал из звездной системы в 238 световых годах от Земли. Его зафиксировал крупнейший однозеркальный радиотелескоп FAST, однако пока неизвестно, что именно привело к этому излучению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Какой сигнал был зафиксирован у системы K2-155?

Команда ученых обнаружила сигнал при проверке нового ПО на данных радиотелескопа FAST, собранных в 2021 году для 33 планетных систем. Сигнал получил название NBS 260108 и выглядел стабильным радиотоном, сосредоточенным вокруг одной частоты.

Исследователи обращают внимание на узкополосные сигналы при поиске внеземных технологий, поскольку природные космические процессы редко создают такие характеристики, в то время как искусственные передатчики часто формируют подобные сигналы.

Среди зафиксированных особенностей NBS 260108 ученые выделили:

Один луч: сигнал появился только в приемном луче, направленном на K2-155, и не зафиксирован в других 18 лучах, одновременно следивших за соседними участками неба.

Изменение частоты: частота сигнала постепенно смещалась в сторону низшей радиочастоты, что на графиках ученых выглядело как тонкая слегка наклоненная полоса.

Поляризационные каналы: сигнал четко зафиксировали в YY канале с соотношением сигнал/шум около 23. В канале XX его не было, а после объединения данных из двух каналов соотношение сигнал/шум составляло примерно 15.

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Что известно о звездной системе и телескопе FAST?

Звездная система K2-155 расположена примерно в 238 световых годах от Земли. В ней есть три суперземли - планеты, больше Земли, но меньше ледяных гигантов типа Нептуна и Урана.

Особое внимание исследователей привлекла планета K2-155d, обнаруженная в рамках программы SETI по поиску признаков внеземного разума. Она расположена вблизи зоны, где на поверхности может существовать жидкая вода, имеет радиус примерно в 1,6 раза больше земного и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 40,7 дня.

Телескоп FAST расположен в природной котловине на юго-западе Китая. Его диаметр составляет около 500 метров, а площадь уборочной поверхности - примерно как 30 футбольных полей. Это позволяет улавливать даже очень слабые радиоволны из космоса.

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Как будут проверять происхождение и какие еще сигналы нашли?

Авторы исследования отмечают: выявить необычный сигнал и установить его источник - не одно и то же. Чтобы точнее определить, откуда он поступает и как двигается, ученые планируют сравнивать исходные записи из всех 19 лучей телескопа.

Это поможет отличить возможный сигнал из космоса от помех, созданных земным оборудованием или известными технологиями.

Наблюдение за K2-155 проводилось 10 сентября 2021 года в рамках серии, в которую также вошли звезды K2-18, GJ-9066 и Ross 128.

При анализе этих данных исследователи заметили и другие узкополосные радиосигналы, но их характеристики отличались: у K2-18 сигнал был очень слабым, у GJ-9066 его частота почти не изменялась, а у Ross 128 он появился на несколько иной частоте.