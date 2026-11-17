Астрономи зафіксували нові загадкові космічні радіоімпульси, які повторюються з винятковою точністю. Науковці досі не можуть остаточно класифікувати їхнє походження.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на дослідження, опубліковане у фаховому віснику The Astrophysical Journal .

Що таке довгоперіодичні транзієнти і чому вони дивують учених?

Довгоперіодичні транзиєнти - це загадкові космічні об’єкти, які час від часу випромінюють потужні радіосигнали, а потім надовго зникають.

Такі спалахи можуть тривати від кількох секунд до хвилин, а проміжки між ними - десятки хвилин або навіть години.

Перший об’єкт виявили у 2018 році. Однак згодом астроном Скотт Хайман знайшов схожі сигнали в архівних спостереженнях за 2002 рік. Тоді невідоме джерело випромінило п’ять радіоімпульсів із точним інтервалом у 77 хвилин, після чого перестало подавати сигнали.

Ці об’єкти спантеличили астрономів, адже їхню поведінку не вдається пояснити за допомогою відомих моделей. Вчені досі не знають, які саме космічні об’єкти стоять за цим явищем.

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Новий загадковий об’єкт LPT J1555-5631

Досліджуючи архівні спостереження радіотелескопа MeerKAT за 2022 рік, астрономи виявили ще одне джерело незвичайних сигналів - LPT J1555-5631.

Воно випромінювало потужні радіоімпульси з інтервалом у 62,2 хвилини. Результати вдалося підтвердити за допомогою іншого радіотелескопа ASKAP, який спостерігав за об’єктом протягом 10 годин.

Радіосигнал LPT J1555−5631, на якому видно два чіткі імпульси протягом кожного 62,2-хвилинного циклу. Хоча один імпульс триває значно довше за інший, обидва досягають приблизно однакової пікової яскравості (джерело: Hyman et al., The Astrophysical Journal, 2026)

Особливість знахідки в тому, що за кожен цикл об’єкт випромінював не один, а два радіоімпульси. Один був довшим за інший, але обидва мали однакову яскравість.

Крім того, радіохвилі цих імпульсів мали протилежну поляризацію - простіше кажучи, їхні електричні коливання були орієнтовані по-різному.

Це допомогло дослідникам припустити, що сигнали надходять із двох протилежних магнітних полюсів об’єкта. Водночас його магнітна вісь, імовірно, майже перпендикулярна до осі обертання.

Кут між напрямками двох імпульсів становить 165 градусів замість очікуваних 180. Це може свідчити про складну будову магнітного поля, яку поки важко пояснити чинними науковими моделями.

Знімок у видимому світлі області навколо LPT J1555−5631. Червоні та білі кола позначають його положення, однак астрономи ще не встановили, який саме об’єкт відповідає за це явище (джерело: Hyman et al., The Astrophysical Journal, 2026)

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Чому космічні сигнали зникають на роки?

Найбільша загадка довгоперіодичних транзієнтів - їхня непередбачувана поведінка. Вони можуть випромінювати радіосигнали з майже ідеальною періодичністю, а потім раптово замовкати на місяці або навіть роки.

Наразі вчені не знають, що саме спричиняє такі спалахи та тривалі паузи між ними.

Виявлення нових об’єктів і детальніше вивчення їхніх сигналів мають допомогти з’ясувати, чи йдеться про невідомий тип зоряних залишків, чи про незвичайний механізм роботи вже відомих космічних тіл.