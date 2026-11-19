Фізики створили установку, яка дозволяє досліджувати окремі частинки антиматерії з надзвичайною точністю. Це допоможе порівняти матерію та антиматерію й з'ясувати, чому після народження Всесвіту одна переважила іншу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі APS Physical Review Letters .

Чому матерія пережила Великий вибух, а антиматерія зникла?

За теорією Великого вибуху, на початку існування Всесвіту мало утворитися приблизно однакова кількість матерії та антиматерії. Коли вони стикаються, то взаємно знищуються, перетворюючись на енергію.

Однак на сьогодні Всесвіт складається переважно з матерії: з неї утворені зорі, планети й усе навколо нас. Чому виникла така нерівновага, досі залишається загадкою.

Керівник дослідження Джеральд Габріельсе пояснює, що Стандартна модель фізики не може відповісти на це запитання. Тому вчені досліджують найпростіші фундаментальні частинки, щоб знайти можливі прогалини у теорії.

Щоб розібратися у цій проблемі, дослідники вирішили детально вивчити позитрон - античастинку електрона.

Зберігати антиматерію у звичайних контейнерах неможливо: під час контакту зі звичайною речовиною вона одразу знищується. Тому команда розробила спеціальну систему, яка дозволяє утримувати окрему частинку без фізичного контакту з поверхнями.

Що зробили дослідники?

Отримали позитрони внаслідок радіоактивного розпаду натрію-22 та значно сповільнили їхній рух.

За допомогою електричних і магнітних полів утримували частинку у підвішеному стані всередині спеціальної пастки з надвисоким вакуумом. Завдяки цьому позитрон не торкався її стінок.

Охолодили систему до 300 мілікельвінів - це лише 0,3 градуса вище абсолютного нуля. За такої температури рух позитрона в магнітному полі вдалося перевести у найнижчий можливий квантовий стан.

Так науковці створили установку, яку назвали "однопозитронним квантовим циклотроном". Вона дає змогу детально вивчати властивості окремої частинки антиматерії.

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Як експеримент може змінити уявлення про фізику?

За допомогою точно налаштованих мікрохвиль дослідники навчилися керувати енергією позитрона та спостерігати, як він переходить з одного квантового рівня на інший.

Це відкриває шлях до надзвичайно точного вимірювання його магнітного моменту - характеристики, яка описує, як частинка поводиться в магнітному полі.

Попередні експерименти команди науковців вже дозволили виміряти магнітний момент електрона з точністю до однієї частини на 10 трильйонів. Тепер учені хочуть провести аналогічне вимірювання для позитрона.

Згідно з теорією, магнітні моменти електрона та позитрона мають бути однаковими за величиною, але протилежними за напрямком.

Якщо вимірювання виявить хоча б найменшу різницю між ними, це стане свідченням того, що сучасна фізика не враховує чогось важливого.

Таке відкриття могло б змусити науковців переглянути фундаментальні закони, на яких ґрунтується фізика XXI століття.